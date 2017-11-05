21:15 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, поврежден хлоропровод

В воскресенье, 5 ноября, боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, поврежден хлоропровод

Снаряд повредил резервную нитку эстакады хлоропровода. Как сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса", сегодня осколки повредили резервный хлоропровод.

В связи с чем существует огромная опасность попадания в действующий. Тогда результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой жителей Авдеевки, части Донецка - Куйбышевский, Кировский, Петровский водопроводные узлы, а также Ясиноватой и населенных пунктов Ясиноватского района.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ОБСЕ призвала стороны конфликта избегать обстрелов Донецкой фильтровальной станции. По данным Организации повреждение только одной из емкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить поставку воды для почти 350 000 человек по обе стороны от линии соприкосновения.


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