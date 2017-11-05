07:00 05.11.2017 | Общество | Новости
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Афганистан отключает WhatsApp и Telegram

Регулятор телекоммуникаций Афганистана планирует ввести в действие запрет на использование интернет-чатов WhatsApp и Telegram. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Афганистан отключает WhatsApp и Telegram

Такие действие центральное правительство объясняет тем, что этими сетями используются для шифрованных сообщений талибами и другими повстанческими группами. Министр по телекоммуникациям страны Шахзад Ариоби считает, что это поможет улучшить безопасность страны, так как в последнее время количество терактов и нападений на мечети увеличилось, полиция не успевает предотвращать все инциденты.

Служба уже выслала специальное уведомление с просьбой блокировать услуги Telegram и WhatsApp без задержки"сроком на 20 дней. Юзеры с возмущением отреагировали на сообщения о таком распоряжении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Китая заблокировали мессенджер WhatsApp по всей территории страны.


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