В Германии раскрыли схему с "омоложением" автомобилей для Украины

Немецкая прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц, которые подозреваются в фальсификации регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.
В федеральной земле Саксония-Анхальт, местная прокуратура возбудила уголовное дело против трех сотрудниц ведомства, ответственного за регистрацию автомобилей, передает издание DW.
В представительстве города сообщили, что три работника за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме.
Так называемой "омолаживания" регистрационных документов для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.
В данное время проводиться следствие, злоумышленников задержали.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице на улице Уманско автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет. Как отмечается, авто лежит на повороте с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.