08:00 04.11.2017 | Общество | Новости
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В Германии мужчина перепутал кабачок с бомбой

В Германии пожилой мужчина испугался, что крупный кабачок, который он обнаружил в своем саду, является бомбой еще со времен Второй мировой войн.

В Германии мужчина перепутал кабачок с бомбой

Пенсионер решил, что у него в саду лежит бомба, которая так и не разорвалась и вскоре вызвал полицию. Такое сообщение распространило ВВС Украина.

По словам прибывших на место правоохранителей - пятикилограммовый кабачок, очень возможно, подбросили в его сад прямо через забор. Также выяснилось, что пожилой человек проживает в н.п. Бреттэн, около Карлсруэ, что на юго-западе Германии. Овощ 40 сантиметров длиной, который называют цуккини, "и правда выглядел как бомба" – отметили правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине обнаружили две авиабомбы.


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