Погода в Украине на сегодня

Средняя температура вохдуха будет колебиться на уровне от +6 до +15. Восточные области сегодня будет заливать небольшими дождями, дневная температура воздуха составит от +8 до +11. На юге страны сегодня облачно, без осадков, воздух прогреется до показателей от +11 до +14.

В Киеве сегодня температура воздуха прогреется от +9 до +11, днем до +15. По данным синоптиков, в столице днем и ночью осадков не ожидается. А вот на вечер специалисты прогнозируют резкий упадок температуры воздуха до +5.

Как сообщалось в "УРА-Информ", напомним, что на этой неделе в западную Украину неожиданно пришла настоящая зима. Так, на участке между селом Нижние Ворота Закарпатской области и городом Сколе Львовской области сильно притрусило снегом.