Ирак готовится к полному освобождению от ИГИЛ

Об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

Сообщается, что в Аль-Кайме, западной провинции Анбар правительсвтенные войска Багдада при поддержке американских военных смогли выбить боевиков ИГИЛ. Часть боевиков бежала на границу с Сирией, однако ВВС США сумели успешно нанести удары по западным позициям ИГИЛовцев.

Район Аль-Кайм являлся последним ключевым оборонительным пунктом террористов, однако мелкие группировки все еще остабтся внутри страны и их нужно постепенно ликвидировать, подчеркнул генерал-майор Роберт Уайт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно иракские правительственные войска проводят окончательную зачистку своих территорий от остатков боевиков ИГИЛ.