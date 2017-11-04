11:21 04.11.2017 | Общество | Новости
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Ирак готовится к полному освобождению от ИГИЛ

Силы безопасности Ирака, а также войска демократической коалиции во главе с США заявили, что территория Ирака почти полностью освобождена от боевиков "Исламского государства". 

Ирак готовится к полному освобождению от ИГИЛ

Об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

Сообщается, что в Аль-Кайме, западной провинции Анбар правительсвтенные войска Багдада при поддержке американских военных смогли выбить боевиков ИГИЛ. Часть боевиков бежала на границу с Сирией, однако ВВС США сумели успешно нанести удары по западным позициям ИГИЛовцев.

Район Аль-Кайм являлся последним ключевым оборонительным пунктом террористов, однако мелкие группировки все еще остабтся внутри страны и их нужно постепенно ликвидировать, подчеркнул генерал-майор Роберт Уайт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно иракские правительственные войска проводят окончательную зачистку своих территорий от остатков боевиков ИГИЛ. 


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