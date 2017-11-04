09:54 04.11.2017 | Общество | Новости
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Финляндия проведет совместные боевые учения с войсками Альянса

Военные силы Финляндии готовятся принять участие в больших боевых учениях, которые проведут совместно с войсками НАТО. Об этом передает МТВ.

Финляндия проведет совместные боевые учения с войсками Альянса

Сообщается, что в учениях будут принимать такие крупные военных партнеры как США, Франция, Швеция. Подготовка к учениям уже началась и продлится она три года.

Министр обороны страны подчеркнул, что Финляндия имеет внеблоковый статус, однако в условиях усиления геополитической нестабильности войска обороны обязаны быть готовыми к любому сценарию эскалации конфликта не только во всем мире, но и в регионе Скандинавии.

Цель предстоящих учений — получение международной поддержки, если будет необходимо вмешаться в конфликт, то государство будет готово это сделать, но только если это будет угрожать национальным интересам страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР. 


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