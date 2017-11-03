06:00 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львов привезли 11 раненых украинских силовиков

Двое силовиков на данный момент - в тяжелом состоянии.

Во Львов привезли 11 раненых украинских силовиков

Во Львов второго ноября 2017 г. были привезены 11 раненых в зоне антитеррористической операции украинских защитников. Такие данные распространил глава пресс-центра штаба АТО А. Поронюк.

Согласно его словам – второго ноября в клинический центр приехала новая группа военных, которые были ранены и травмированы при несении службы в местах проведения АТО. Самолет прилетел в аэропорт "Львов" из Одессы. Военные врачи сейчас решают вопрос реабилитации военнослужащих.

Как сообщал УРА-Информ, в местах проведения АТО на Луганщине и Донетчине стало меньше обстрелов – поведала недавно миссия ОБСЕ. 


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