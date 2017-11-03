В Запорожье проверили 200 тысяч жилищных хозяйств

Так, в процессе подготовки к сезону отопления газовики провели техническое обслуживание, а также капремонт газопроводов. Была также проведена диагностика и обследование приборов системы газоснабжения. Такие данные распространила пресс-служба компании.

Работники "Запорожгаза" недавно выполнили проверку технического состояния примерно семи тысяч километров подземных, а также надземных газопроводов. В процессе проверки также произведен техосмотр, выполнена регулировка оборудования, ремонт сооружений.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 800 домов все еще остаются без отопления, так как нагрузок не выдерживают теплосети.