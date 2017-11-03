В пятницу циклон "Ингольф" принесет в Украину дождливую, но теплую погоду

Он принесет с собой дождливую погоду. В большинстве областей пройдут дожди, однако осадки будут небольшими. Вместе с тем в западной части Украины прогнозируют достаточно сильный дождь. Вместе с тем температура воздуха немного повысится.

Теплее всего будет на юге, в Крыму и Приазовье, где будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха в среднем по Украине составит днем от 8 до 12 теплых градусов.

В Киеве сегодня днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 9-11 градусов.

На западе Украины днем небольшой дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

На севере страны в пятницу также днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов со знаком плюс. Днем будет от 7 до 12 градусов выше нуля.

В центре также днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов со знаком плюс. Днем будет от 7 до 12 градусов выше нуля.

На востоке Украины сегодня небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 3-9 градусов со знаком плюс. Днем будет от 7 до 12 градусов выше нуля.

На юге страны сегодня сухо и ясно. Температура воздуха ночью составит 2-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.