В Одесской области к шести годам лишения свободы приговорен экс-инспектор СИЗО

В Одесской области осужден за незаконное перемещение наркотиков в Измаильское СИЗО бывшего инспектора пенитенциарного учреждения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.
По информации ведомства, экс-инспектора СИЗО приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков в Измаильское СИЗО.
Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильского учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта.
Сообщается, что мужчина, используя служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО свертки с метадоном, канабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", высший суд Испании постановил заключить под стражу бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Суд также принял решение арестовать еще четверых бывших членов парламента автономии.