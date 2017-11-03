12:31 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области к шести годам лишения свободы приговорен экс-инспектор СИЗО

В Одесской области осужден за незаконное перемещение наркотиков в Измаильское СИЗО бывшего инспектора пенитенциарного учреждения.

В Одесской области к шести годам лишения свободы приговорен экс-инспектор СИЗО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

По информации ведомства, экс-инспектора СИЗО приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков в Измаильское СИЗО.

Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильского учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта.

Сообщается, что мужчина, используя служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО свертки с метадоном, канабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", высший суд Испании постановил заключить под стражу бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Суд также принял решение арестовать еще четверых бывших членов парламента автономии. 


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