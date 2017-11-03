В Луцке на взятке попался депутат облсовета

Мужчина за взятку в две тысячи долларов планировал помочь с размещением МАФов. Такие данные распространило управление по защите в Волынской области экономики. Часть своих средств задержанный был должен передать неким должностным лицам в горсовете. Производство по этому факту было открыто согласно части три статьи 369-2. На данный момент решают вопрос касательно задержания бывшего депутата – согласно статье 208 УПК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на взятке попался глава Управления Госавиаслужбы. Чиновник требовал взятку в размере семь тысяч долларов – сообщали в прокуратуре.