01:00 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Фейеноорд Марлоса претендует на звание лучшего игрока четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Украинец в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Об этом свидетельствуют данный с сайта ЛЧ.

Конкуренцию полузащитнику "горняков" составят следующие футболисты: Алан Дзагоев (ЦСКА), Деле Алли (Тоттенхэм), Кингсли Коман (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Левен Курзава (ПСЖ), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), а также Стефан Эль-Шаарави (Рома).

Отметим, что дубль Марлоса помог Шахтеру добыть важную победу над Фейеноордом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" с сегодняшнего дня, первого ноября, решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.


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