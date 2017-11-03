Украинец в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Об этом свидетельствуют данный с сайта ЛЧ.

Конкуренцию полузащитнику "горняков" составят следующие футболисты: Алан Дзагоев (ЦСКА), Деле Алли (Тоттенхэм), Кингсли Коман (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Левен Курзава (ПСЖ), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), а также Стефан Эль-Шаарави (Рома).

Отметим, что дубль Марлоса помог Шахтеру добыть важную победу над Фейеноордом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" с сегодняшнего дня, первого ноября, решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.