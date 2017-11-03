10:35 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина хочет купить у Польши артиллерийские установки Krab

Украина заинтересована купить у Польши самоходные артиллерийские установки Krab, которые подходят под стандарты НАТО.

Украина хочет купить у Польши артиллерийские установки Krab

Об этом сообщил командующий ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Вячеслав Горбылев.

По его словам, после годового наблюдения, Украина заинтересована развитием польской САУ калибра 155 мм Krab. Они соответствует всем натовским стандартам и украинская артиллерия планирует постепенно перейти на этот калибр.

Польские коллеги предлагают Krab, как лучший вариант замены самоходок советского образца, несмотря на высокую стоимость такой платформы.

Примечательно, что в отличие от нынешних украинских САУ, польские отличаются скорострельностью.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", переход украинской армии на стандарты Североатлантического альянса уже начался и должен закончиться к концу 2020 года. В часности, некоторые уже ведут боевые действия в зоне АТО.


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