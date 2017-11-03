Убийство депутата в Северодонецке: жертве нанесли несколько ударов по голове

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, на данный момент правоохранители рассматривают три неофициальных версии убийства Самарского. Не исключается, что это было связано с политической деятельностью депутата, это мог быть разбой, в результате которого он погиб.

Также рассматривается версия бизнес-отношений до того, как он начал заниматься политической деятельностью.

В министерстве уточнили, что пока ни одна из версий не исключена, но дальше они будут либо подтверждены, либо опровергнуты следственным путем.

В данный момент ведутся следственные действия.

Как сообщаллось ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных ораганов возбудили уголовное производство по факту убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского.