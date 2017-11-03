Убийство депутата в Северодонецке: полиция открыла уголовное производство - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Луганской области в Facebook.

Правоохранители в данный момент не могут назвать основную причину смерти чиновника, однако на его теле были обнаружены существенные признаки насилия. К слову, по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

В данный момент на месте происшествия продолжают работать все специальные службы, следственно-оперативные группы. В частности, все они продолжают проводить все первоочередные оперативно-следственные мероприятия для того, чтобы установить обстоятельства этого ужасного инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советника городского головы Северодонецкого городского совета, депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского убили недалеко от собственного дома.