У террористов в плену находится 155 украинцев

В заложниках у террористов т.н. "Донецкой народной республики", а также "Луганской народной республики" сейчас пребывают 155 украинцев. Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Согласно этим данным – освобождены, а также найдены были уже 3140 человек. Также в заложниках "ДНР"/"ЛНР" есть 155 украинских граждан, а кроме них еще 403 сейчас считаются без вести пропавшими. На территории же России незаконно содержат десятерых украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, к началу сентября 2017 г. 144 гражданина Украины находились в плену у террористов Донбасса.