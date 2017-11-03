15:50 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178093:mysnichenko

У террористов в плену находится 155 украинцев

В заложниках у террористов т.н. "ДНР" и "ЛНР" на данный момент находятся 155 украинских граждан.

У террористов в плену находится 155 украинцев

В заложниках у террористов т.н. "Донецкой народной республики", а также  "Луганской народной республики" сейчас пребывают 155 украинцев. Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Согласно этим данным – освобождены, а также найдены были уже 3140 человек. Также в заложниках "ДНР"/"ЛНР" есть 155 украинских граждан, а кроме них еще 403 сейчас считаются без вести пропавшими. На территории же России незаконно содержат десятерых украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, к началу сентября 2017 г. 144 гражданина Украины находились в плену у террористов Донбасса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив