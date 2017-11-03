Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно данным ведомства, сегодня ожидаются в Карпатах дожди с мокрым снегом, только в большинстве южных областей без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 7-12 м / с, в Приазовье местами синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-18 м / с.

Дневная температура установится на уровне 7-12 ° тепла, на юге страны — до 15 °. На высокогорье Карпат ожидаются от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в западную Украину неожиданно пришла настоящая зима. Так, на участке между селом Нижние Ворота Закарпатской области и городом Сколе Львовской области сильно притрусило снегом.