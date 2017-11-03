Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии.

По словам главы правительства, на сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская батарея была оснащению системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью.

"Такой подход обеспечивает отход от устаревших советских принципов", - сказал он.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", граждани Украины смогут ездить в Объединенные Арабские Эмираты без виз Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум подписали соответствующий меморандум после переговоров главы украинского государства и премьер-министра ОАЭ.