Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые шевроны у сепаратистов

Об этом сообщается в оперативной сводке миссии. По словам наблюдателей, сепаратисты были зафиксированные на северной окраине Новоазовска, что в 40 км к востоку от Мариуполя. В частности, обнаружен мужчина, который был одет в темно-зеленый цифровой камуфляж.

Также на плече у него был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой, отметили в ОБСЕ. Кроме того, мужчина был вооружен автоматом (AK-74), который наблюдатели оценили как новый.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальная миссия ОБСЕ фиксирует на данный момент снижение числа нарушений прекращения огня на востоке. Так, фиксируют уменьшение числа нарушений в Донецкой, а также в Луганской областях.