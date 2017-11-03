15:14 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке за неделю замечено шесть тысяч нарушений перемирия – ОБСЕ

В течение прошлой недели мониторинговая миссия ОБСЕ заметила около шести тысяч нарушений режима перемирия.

На востоке за неделю замечено шесть тысяч нарушений перемирия – ОБСЕ

Так, нарушения режима тишины были замечены на оккупированной территории Донецкой, а также Луганской области. Такие данные в рамках брифинга передал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Согласно его словам – в течение недели миссия ОБСЕ заметила 5892 нарушения режима тишины.

Хуг также добавил, что с начала 2017 г. общее число нарушений перемирия на востоке составило 325 тысяч раз, из которых примерно 27 тысяч нарушений совершили при помощи запрещенного оружия.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе с начала конфликта погибло 300 артиллеристов.


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