На востоке за неделю замечено шесть тысяч нарушений перемирия – ОБСЕ

Так, нарушения режима тишины были замечены на оккупированной территории Донецкой, а также Луганской области. Такие данные в рамках брифинга передал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Согласно его словам – в течение недели миссия ОБСЕ заметила 5892 нарушения режима тишины.

Хуг также добавил, что с начала 2017 г. общее число нарушений перемирия на востоке составило 325 тысяч раз, из которых примерно 27 тысяч нарушений совершили при помощи запрещенного оружия.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе с начала конфликта погибло 300 артиллеристов.