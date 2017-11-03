На Ровенщине зафиксирована вспышка АЧС

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы. Согласно данным – ветеринары заметили гибель зараженных животных в частном хозяйстве села Кустин. Во время изучения взятых проб материала в НИИ был поставлен диагноз – АЧС. Также сказано, что на данный момент принимают все меры по устранению и предотвращению распространения возбудителя заболевания.

Как сообщал УРА-Информ, в середине октября вспышки АЧС были зафиксированы в двух регионах страны – на Николаевщине и также на Черкасчине. Такие данные распространили в Госслужбе страны по вопросам безопасности продуктов питания.