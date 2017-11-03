На Донбассе с начала года около 400 мирных жителей пострадали

При этом по итогам военных действий на востоке страны с начала 2017 г. уже пострадали примерно 400 гражданских. Такие данные во время брифинга третьего ноября распространил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Согласно его словам – число жертв среди мирных жителей, которое подтвердили члены миссии, уже достигло 400-от человек. При этом с начала года заметили около двух тысяч фактов ограничения перемещения миссии ОБСЕ на востоке. Многие из этих случаев связаны с неразорвавшимися боеприпасами или минами, которые не были изъяты.

Как сообщал УРА-Информ, за неделю на Донбассе зафиксировано шесть тысяч фактов нарушения перемирия.