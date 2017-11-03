"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

На сайте газеты "Al-Naba" ИГ заявило, что террорист — "один из солдат халифата", но не было представлено никаких доказательств в пользу этого заявления, передает агентство Reuters.

Напомним, 31 октября, находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами "Аллаху Акбар!" начал стрелять по людям. В результате погибли восемь человек, еще 15 пострадали.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов прибыл в Соединенные Штаты благодаря визовой лотерее, которую нынешний хозяин Белого дома намерен отменить.