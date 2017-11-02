11:18 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177958:nastya

ВВС испытывают в Херсонской области зенитные управляемые ракеты - ФОТО

Возле Александровки в Херсонской области на военном полигоне проходят испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

ВВС испытывают в Херсонской области зенитные управляемые ракеты - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Примечательно, что в испытаниях принимают участие военная авиация, зенитные ракетные, радиотехнические войска, войска связи и беспилотная авиация ВС ВСУ.

Боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми и имитируемыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Как подчеркнули в ВВС, воздушные стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с строгим соблюдением всех норм международного права.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив