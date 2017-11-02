17:49 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ скоро получит управляемые ракеты

Украинские вертолеты скоро будут оборудованы управляемыми ракетами. Об этом передает заместитель директора департамента, осуществляющего заказ вооружения и военной техники ВСУ Минобороны Владислав Шостак.

ВСУ скоро получит управляемые ракеты

Сообщается, что необходимые модели ракет уже прошли все необходимые испытания, а последние учения в Херсонской области еще раз доказали боевую эффективность ракетных снарядов.

На сегодняшний день ракеты таких моделей имеются на складах украинских военных в очень ограниченном количестве, однако есть все возможности для того, чтобы укомплектовать все боевые вертолеты этими ракетами. В добавок, такие ракеты можно будет использовать и на установках бронетехники и танков.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что наша страна и государство Канады договорились о закупке канадского оборонного оборудования в течение 2018 года. 


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