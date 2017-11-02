В зоне АТО снизилось число обстрелов – ОБСЕ

Так, фиксируют уменьшение числа нарушений в Донецкой, а также в Луганской областях. Про это члены миссии ОБСЕ говорят в своем отчете за 31 октября. Согласно этим данным – на Донетчине миссия фиксирует снижение числа обстрелов и нарушений перемирия – в сравнении с прошлым отчетным периодом. К примеру, за последнее время заметили 80 взрывов на востоке – против 250-ти взрывов, замеченных ранее.

Как сообщал УРА-Информ, члены миссии ОБСЕ ранее обнаружили новые позиции танков, принадлежащих "ДНР". Такие данные также содержатся в недавнем отчете миссии.