14:36 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксировано снижение количества совершаемых убийств

В течение последней недели в Украине не произошло ни одного убийства.

В Украине зафиксировано снижение количества совершаемых убийств

В Украине в 2017 г. было зафиксировано наименьшее число умышленных убийств - за последние 20 лет. Такие данные распространил недавно первый замглавы украинской Нацполиции - Вячеслав Аброськин.

Известно, что количество совершенных в 2017 году умышленных убийств в Украине – наиболее низкое за последние 20 лет. Также согласно сведениям ведомства, в Украине в течение прошлых суток не зафиксировано ни единого убийства. Кроме того, известно, что количество убийств, которые были совершены в течение девяти месяцев - втрое ниже максимального значения 2000 г.

Как сообщал УРА-Информ, на Подоле женщина убила своего знакомого камнем.


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