В Украине за неделю гриппом заболели 162 тысячи граждан

Так, в Украине в течение последней недели гриппом, а также ОРВИ заболели около 162 тысяч граждан. Такие данные поступили недавно от Украинского центра мониторинга заболеваний украинского Минздрава.

В течение отчетной недели гриппом, а также ОРВИ уже заболело около 162-ух тысяч жителей страны. Среди заболевших 69 процентов – это дети до 17-ти лет. Суммарно же среди украинского населения показатель заболеваемости гриппом составил 420 тысяч – на 100 тысяч населения, и это соответствует ситуации, которая была и в прошлом сезоне.

Как сообщал УРА-Информ, в столице выросло количество больных ОРВИ.