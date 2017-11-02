В среду в зоне АТО погиб один украинский военный - ВИДЕО

Украинские войска вынуждены были 13 раз подавлять активность боевиков. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Еще один военный был ранен, а один защитник Родины получил боевую травму.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении. Тут вечером боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометы калибра 82-мм. Бойцы АТО симметрично отвечали боевикам.

В результате противостояния, около полуночи получил боевую травму один украинский защитник. Кроме того, после шести часов вечера боевики выпустили восемь мин калибра 120-мм на подступах к Троицкому.

На приморском направлении в среду вечером боевики почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Старогранивки. В среду днем во время выполнения специальных задач в районе Марьинки, вследствие подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины. Еще один получил тяжелые ранения.

На донецком направлении в районе Авдеевский промзоны в среду вечером противник несколько часов бил из разных видов гранатометов по позициям сил АТО. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали и защитники Луганского и Майорска.

Напомним, представители миссии ОБСЕ на неподконтрольной территории Донетчины заметили шесть единиц реактивного вооружения.