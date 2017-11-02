В четверг в Украину вновь вернется тепло

В результате температура воздуха повысится. Вместе с тем в большинство областей Украины, кроме южных, дожди дальше будут идти, на востоке с мокрым снегом, а на западе местами усилится ветер.

Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду, в западной части местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.

В Киеве сегодня вновь будет дождить. Температура воздуха ночью составит 3-5 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-11 градусов.

На западе Украины также дождь. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.

В северных регионах Украины в четверг синоптики также обещают дождливую погоду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

В центре страны сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов со знаком плюс. Днем будет от 5 до 11 градусов тепла.

На востоке Украины дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем будет от 4 до 9 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

В Крыму в четверг синоптики также осадков не обещают. Ночью температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-13 градусов.