19:54 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" запустит еще один новый состав-трансформер

Транспортная компания "Укрзализныця" в этом месяца запустит новый поезд-трансформер Киев-Запорожье.

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Новый поезд будет состоять из новых вагонов-трансформеров, которые были закуплены у украинского производителя предприятия "Крюковского вагоностроительного завода", и будут курсировать в направлении Запорожья с украинской столицы как "Ночной экспресс", а из Запорожья - как "Интерсити+".

Новые вагоны будут перевозить пассажиров как в спальных вагонах, так и в специальных вагонах с сидениями. Первый такой прототип поезда, сформированный из пассажирских вагонов-трансформеров, был запущен еще 17 января и доказал свою комфортабельность и удобство.

Как сообщалось в " УРА-Информ", госкомпания " Укрзализныця" недавно запустила новый скоростной поезд "Интерсити" номер 747 и 748 маршрутом Киев - Тернополь - Киев будет курсировать с третьего ноября.


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