"Укрзализныця" запустит еще один новый состав-трансформер

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Новый поезд будет состоять из новых вагонов-трансформеров, которые были закуплены у украинского производителя предприятия "Крюковского вагоностроительного завода", и будут курсировать в направлении Запорожья с украинской столицы как "Ночной экспресс", а из Запорожья - как "Интерсити+".

Новые вагоны будут перевозить пассажиров как в спальных вагонах, так и в специальных вагонах с сидениями. Первый такой прототип поезда, сформированный из пассажирских вагонов-трансформеров, был запущен еще 17 января и доказал свою комфортабельность и удобство.

Как сообщалось в " УРА-Информ", госкомпания " Укрзализныця" недавно запустила новый скоростной поезд "Интерсити" номер 747 и 748 маршрутом Киев - Тернополь - Киев будет курсировать с третьего ноября.