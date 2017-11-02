16:22 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178008:mysnichenko

У жителя Житомирщины изъяли арсенал оружия

Мужчина – житель Житомирщины – ранее находился в зоне АТО на востоке.

У жителя Житомирщины изъяли арсенал оружия

На Житомирщине у местного жителя был изъят целый арсенал оружия. Такие данные распространило Главное управление Национальной полиции региона – при помощи сраницы в Facebook.

Известно, что две гранаты РГД-5, а также 35 патронов к автомату Калашникова в своем доме хранил 41-летний житель города Овруча. В ходе проведения обыска правоохранители, а также кинолог-пограничник с собакой выявили незаконные боеприпасы, после чего их изъяли.

Как сообщал УРА-Информ, тайник с боеприпасами ранее выявили в зоне АТО – в районе населенного пункта Зайцево. Обнаружили мины, гранаты и снаряды.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив