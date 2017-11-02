ЦРУ рассекретило новые материалы о Бен Ладене

Об этом передает пресс-служба ЦРУ.

В коллекции Усамы бен Ладена, которая находилась в городе Абботтабад, включает в себя различные анимационные материалы, фильмы, а также сборники информационных передач, а также пропагандистские файлы, несущие угрозу безопасности США. Среди них были обнаружены компаний Disney и National Geographic.

В частности, это документальные фильмы на военную тематику - "Внутри зеленых беретов", "Хищники на войне", "Худший яд в мире". ЦРУ уже несколько раз публиковало материалы о ликвидации Бен Ладена, в марте 2015 года, а также в январе 2016 года.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно ЦРУ рассекретили некоторые документы по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году.