12:42 02.11.2017 | Общество | Новости
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ЦРУ рассекретило новые материалы о Бен Ладене

Американское разведывательное управление опубликовало около 470 тыс файлов, которые были получены в ходе обыска главаря террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена.

ЦРУ рассекретило новые материалы о Бен Ладене

Об этом передает пресс-служба ЦРУ.

В коллекции Усамы бен Ладена, которая находилась в городе Абботтабад, включает в себя различные анимационные материалы, фильмы, а также сборники информационных передач, а также пропагандистские файлы, несущие угрозу безопасности США. Среди них были обнаружены компаний Disney и National Geographic.

В частности, это документальные фильмы на военную тематику -  "Внутри зеленых беретов", "Хищники на войне", "Худший яд в мире". ЦРУ уже несколько раз публиковало материалы о ликвидации Бен Ладена, в марте 2015 года, а также в январе 2016 года.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно ЦРУ рассекретили некоторые документы по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году.


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