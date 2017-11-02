09:56 02.11.2017 | Общество | Новости
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Трамп хочет казнить нью-йоркского террориста

Президент Соединенных Штатов Америки потребовал приговорить Сайфулло Саипова, который устроил террористический акт в Нью-Йорке, к смертной казни.

Трамп хочет казнить нью-йоркского террориста

В четверг утром, 2 октября, на своей страничке в социальной сети Трамп написал, что Саипов убил восемь человек и серьезно ранил 12. Он должен быть приговорен к смертной казни, - отметил он.

Вместе с тем президент после этого случая заявил, что намерен закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче грин-карт. Вчера на заедании администрации американский глава США назвал напавшего "животным", которого не нужно было впускать в страну. Трамп отметил также, что "абсолютно точно" напавший должен отправиться в тюрьму Гуантанамо.

Напомним, для закрытия программы случайной выдачи грин-карт по принципу лотереи, запущенной в 1990 году, президенту потребуется одобрение Конгресса США, отмечает издание.

Как сообщал УРА-Информ, Саипов накануне совершил умышленный наезд на велосипедистов в Нью-Йорке, мотивируя свои действия идейной близостью с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ. После этого он был ранен и задержан полицией. Власти квалифицировали его действия как теракт. Саипову грозит пожизненное заключение или смертная казнь.


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