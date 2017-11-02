Суд арестовал людей, которые пытались сорвать выборы в Днепропетровской области

Судья Синельниковского городского районного суда принял решение взять их под стражу. Как сообщает в четверг, 2 ноября, пресс-служба Национальной полиции области, всем пятерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В пресс-службе также пояснили, что всего в Синельниковский отдел полиции были доставлены 24 человека. Четверо из них были задержаны в тот же день. На следующий день был задержан еще один подозреваемый.

Все пять задержанных в возрасте от 20 до 25 лет. Они жители города Днепр и области. Против них открыты уголовные дела по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство, Угроза или насилие в отношении сотрудников правоохранительного органа и Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 30 октября, полиция Днепропетровской области задержала 24 напавших. Они пытались на избирательном участке, где в воскресенье проходили местные выборы в объединенные территориальные общины, влить зеленку в урны с бюллетенями. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, злоумышленники на семи автомобилях пытались скрыться, однако полиция из задержала.