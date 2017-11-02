Спасатели потушили горевший санаторий в Одессе

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госслужбы ЧС в Одесской области.

Как отмечается, на горячую линию поступило сообщение, что произошел пожар в санатории "Красные Зори". По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 м.кв. Однако причину до сих пор они не выяснили.

"В 22:53 пожар локализован и в 00:56 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Кстати, к тушению пожара привлекалось шесть единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного скалду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове в подземном переходе станции метрополитена "Героев Труда" возник пожар. Оказалось, что в переходе загорелась бумага. Вскоре на место отправились сразу три подразделения ГСЧС.