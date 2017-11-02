Создателей вируса BadRabbit могут привлечь к уголовной ответственности

Об этом передает пресс-служба компании.

Предприятие занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, она же провела собственное расследование об источнике и способах распространения вредоносной программы, проанализировали ее структуру и функции, выделили основные коды и логику его организации.

Все данные уже были переданы сотрудникам международной полиции, курирующий расследование киберпреступлений - INTERPOL Global Complex for Innovation. Специалисты компании утверждают, что именно вирус BadRabbit атаковал муниципальные институты на прошлой неделе в Украине и России.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект № 2126а об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.