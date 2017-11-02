Северная Корея разрабатывает улучшенную версию межконтинентальной ракеты

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, новая модель межконтинентальной ракеты потенциально способна достичь территории США и будет готова к запуску уже через полгода.

Также в американском правительстве сказано, что последние действия КНДР могут вынудить Вашингтон скорректировать варианты военного реагирования на угрозу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Корее обрушился рудник, вырытый на ядерном полигоне. Вместе с тем точная дата катастрофы неизвестна, но по данным источника, обрушение произошло после того, как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание на этом участке.