09:58 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Северная Корея разрабатывает улучшенную версию межконтинентальной ракеты

Правительство КНДР начало разрабатывать улучшенную модель межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Известно, что такая ракета будет способна достичь территории США.

Северная Корея разрабатывает улучшенную версию межконтинентальной ракеты

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, новая модель межконтинентальной ракеты потенциально способна достичь территории США и будет готова к запуску уже через полгода.

Также в американском правительстве сказано, что последние действия КНДР могут вынудить Вашингтон скорректировать варианты военного реагирования на угрозу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Корее обрушился рудник, вырытый на ядерном полигоне. Вместе с тем точная дата катастрофы неизвестна, но по данным источника, обрушение произошло после того, как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание на этом участке.


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