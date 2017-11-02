Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что обыски начались около десяти утра и продолжаются до сих пор.

Согласно предыдущим данным, что в четверг, второго ноября следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал семь тыс. долларов неправомерной выгоды.

Сообщается, что руководитель задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере трех тыс. долларов.

Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им одной тыс. долларов взятки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в министерстве финансов Молдавии проходят обыски по делу, связанному с коррупцией. В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции.