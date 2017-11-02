Правоохранители переходят к усиленному режиму работы

Такие данные при помощи Facebook распространил представитель Нацполиции Ярослав Тракало. Согласно его словам – для выполнения приказа главы Нацполиции – ради стабилизации ситуации в стране, криминогенной обстановки, со второго ноября в столице и в области полиция перейдет к усиленному режиму своей службы. Такой график службы введут из-за осложнения оперативной обстановки, так как в последнее время зафиксирован ряд тяжких и резонансных преступлений.

Как сообщал УРА-Информ, около двух тысяч полицейских планировали проследить за порядком во время футбольного матча в Харькове первого ноября.