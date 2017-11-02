НАБУ сообщило о подозрении четырем чиновникам "Укрзализнычпостач"

Чиновников ведомства обвиняют в завладении более 20 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о заместителе директора предприятия, члене комитета по конкурсным торгам, действия которого квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

НАБУ также обвиняет начальника управления закупочных процедур, члена комитета по конкурсным торгам, директора предприятия-поставщика, действия которого квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины Легализация доходов, полученных преступным путем и статье Уклонение от уплаты налогов, сборов, а также финансового директоре группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик.

Детективы предполагают, что в течение 2014 года служебные лица "Укрзалиничпостач" вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд "Укрзализныци". По договоренности чиновники компании помогли выбранной компании победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные.

В результате "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд признал недействительным договор, который привел к 26 миллионов гривен убытков "Укрзализныци".