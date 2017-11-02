12:48 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177971:mysnichenko

На Херсонщине изъяли марихуаны на миллион гривен

В Херсоне была задержана преступная группа, которая выращивала "каннабис".

На Херсонщине изъяли марихуаны на миллион гривен

Так, злоумышленники выращивали на территории области "каннабис". Такие данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Херсонской области. Известно, что подозреваемые торговали марихуаной крупными партиями – продавали своим проверенным клиентам. При обысках у них в домовладении было изъято 35 килограммов марихуаны.

Согласно примерным подсчетам – наркотиков было изъято на сумму около миллиона гривен. Выяснилось, что выращиванием и сбытом конопли занимались мужчины 33-ех и 35-ти лет. Они занимались выращиванием только элитных сортов.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком задержали мужчину, который обустроил у себя дома нарколабораторию.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив