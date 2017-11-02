На Херсонщине изъяли марихуаны на миллион гривен

Так, злоумышленники выращивали на территории области "каннабис". Такие данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Херсонской области. Известно, что подозреваемые торговали марихуаной крупными партиями – продавали своим проверенным клиентам. При обысках у них в домовладении было изъято 35 килограммов марихуаны.

Согласно примерным подсчетам – наркотиков было изъято на сумму около миллиона гривен. Выяснилось, что выращиванием и сбытом конопли занимались мужчины 33-ех и 35-ти лет. Они занимались выращиванием только элитных сортов.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком задержали мужчину, который обустроил у себя дома нарколабораторию.