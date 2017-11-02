14:59 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине устранены три нелегальные заправки

Сотрудники Госфискальной службы (ГФС) прекратили функционирование трех нелегальных АГЗП на Черкасчине.

На Черкасчине устранены три нелегальные заправки

Такие данные при помощи Facebook распространил замглавы ГФС Сергей Белан. Согласно его словам – очередные три газовые заправки, функционировавшие незаконно – без всяких документов, были недавно устранены на Черкасчине.

По итогам проведенных действий было выявлено 12,5 тысячи литров сниженного газа, а также оборудование, применяемое в нелегальной деятельности. Примерная стоимость данного оборудования – 1,1 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, нелегальная заправка была выявлена на автотрассе Львов-Краковец.


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