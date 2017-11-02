На Черкасчине устранены три нелегальные заправки

Такие данные при помощи Facebook распространил замглавы ГФС Сергей Белан. Согласно его словам – очередные три газовые заправки, функционировавшие незаконно – без всяких документов, были недавно устранены на Черкасчине.

По итогам проведенных действий было выявлено 12,5 тысячи литров сниженного газа, а также оборудование, применяемое в нелегальной деятельности. Примерная стоимость данного оборудования – 1,1 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, нелегальная заправка была выявлена на автотрассе Львов-Краковец.