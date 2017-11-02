00:30 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Буковине устроили месячник безопасного пользования природным газом

Кроме информационной работы также на Буковине устроили осмотр 49 368 газовых приборов.

На Буковине устроили месячник безопасного пользования природным газом

Так, были изучены газовые приборы жителей. Известно, что ПАО "Черновцыгаз" приняло решение организовать месячник безопасного применения природного газа в быту. Работники данной компании устроили 30 информационных кампаний и проинформировали 17 тысяч клиентов. Такие данные распространила пресс-служба компании.

Накануне отопительного сезона работники "Черновцыгаз" организовали целый комплекс информационных кампаний для клиентов компании. Главной темой было безопасное и экономное применение газа.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не планирует повышать цены на газ для населения.


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