На Буковине устроили месячник безопасного пользования природным газом

Так, были изучены газовые приборы жителей. Известно, что ПАО "Черновцыгаз" приняло решение организовать месячник безопасного применения природного газа в быту. Работники данной компании устроили 30 информационных кампаний и проинформировали 17 тысяч клиентов. Такие данные распространила пресс-служба компании.

Накануне отопительного сезона работники "Черновцыгаз" организовали целый комплекс информационных кампаний для клиентов компании. Главной темой было безопасное и экономное применение газа.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не планирует повышать цены на газ для населения.