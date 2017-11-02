13:23 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Европа не вводила санкции против руководителей группировки "Вагнер"

Европейские страны не вносили имена Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в санкционный список. Об этом на брифинге заявил заместитель министра по информационной политике Украины Дмитрий Золотухин.

Европа не вводила санкции против руководителей группировки

Золотухин подтвердил информацию о том, что в европейском сообществе вопрос о введении персональных ограничений на Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина не поднимался, так как в Интерполе к этому относятся очень аккуратно, необходимо время, чтобы полностью предоставить доказательную базу их виновности и причетности к разжиганию конфликта на востоке Украины.

Напомним, что Вашингтон в полной мере ввел адресные санкции против основных руководителей группировки "Вагнер". Службы безопасности также опубликовали видео, на котором четко прослеживается присутствие боевиков ЧВК "Вагнер" во время захвата Донецкого аэропорта.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно СБУ заявила, что "Частная военная компания Вагнера" проводит найм боевиков в тюрьмах.


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