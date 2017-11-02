Европа не вводила санкции против руководителей группировки "Вагнер"

Золотухин подтвердил информацию о том, что в европейском сообществе вопрос о введении персональных ограничений на Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина не поднимался, так как в Интерполе к этому относятся очень аккуратно, необходимо время, чтобы полностью предоставить доказательную базу их виновности и причетности к разжиганию конфликта на востоке Украины.

Напомним, что Вашингтон в полной мере ввел адресные санкции против основных руководителей группировки "Вагнер". Службы безопасности также опубликовали видео, на котором четко прослеживается присутствие боевиков ЧВК "Вагнер" во время захвата Донецкого аэропорта.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно СБУ заявила, что "Частная военная компания Вагнера" проводит найм боевиков в тюрьмах.