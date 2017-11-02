09:59 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ДТП в Харькове: Зайцеву привезли из СИЗО привезли на место аварии для следственного эксперимента

Правоохранители привезли 20-летнюю Елену Зайцеву на место смертельного ДТП в центре Харькова для проведения следственного эксперимента.

ДТП в Харькове: Зайцеву привезли из СИЗО привезли на место аварии для следственного эксперимента

Об этом сообщают украинские СМИ.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.

Второй участник ДТП - водитель "Туарега" Геннадий Дронов - не участвовал в следственном эксперименте.

Отмечается, что на время проведения следственного эксперимента на месте аварии перекрывали движение и возобновили его только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.

Напомним, как ообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города. Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.


 
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Фоторепортаж
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