ДТП в Харькове: Зайцеву привезли из СИЗО привезли на место аварии для следственного эксперимента

Об этом сообщают украинские СМИ.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.

Второй участник ДТП - водитель "Туарега" Геннадий Дронов - не участвовал в следственном эксперименте.

Отмечается, что на время проведения следственного эксперимента на месте аварии перекрывали движение и возобновили его только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.

Напомним, как ообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города. Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.