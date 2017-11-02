ДТП в Харькове: Зайцеву привезли из СИЗО привезли на место аварии для следственного эксперимента

Правоохранители привезли 20-летнюю Елену Зайцеву на место смертельного ДТП в центре Харькова для проведения следственного эксперимента.
Об этом сообщают украинские СМИ.
С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения автомобиля "Lexus". Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.
Второй участник ДТП - водитель "Туарега" Геннадий Дронов - не участвовал в следственном эксперименте.
Отмечается, что на время проведения следственного эксперимента на месте аварии перекрывали движение и возобновили его только после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.
Напомним, как ообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города. Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.