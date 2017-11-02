Большинство украинцев пользуется Google, Youtube и Facebook

Первое место посещаемости украинской аудитории занимает американская интернет-корпорация Google, которая охватывает более 50 процентов населения. Видеоресурсом Youtube пользуются более трети украинского населения. Значительной популярности в пользовании набрало детище Марка Цукерберга - Facebook.

Сеть стали дополнительной альтернативой для общения после того, как весной 2017 года украинский президент ввел запрет на пользование российской социальной сетью Вконтакте. В СНБО утверждают, что деятельность ботов в этой сети несет опасность национальной безопасности для украинского государства.

Как сообщалось в " УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть в мире Facebook намерена в ближайшие время нанять по меньшей мере 1000 человек для проверки рекламы в социальных сетях.