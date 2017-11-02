Беженцы в Греции объявили голодовку

Большинство беженцев по этому поводу, заявили, что они начали голодовку, передает издание EURACTIV.

На одном из баннеров, который держала одна из женщин на акции, было написано "Наши семейные связи сильные, чем ваши незаконные соглашения".

Греческие СМИ ранее сообщили, что Греция и Германия в мае неофициально договорились о замедлении воссоединения семей беженцев. Греция это отрицает.

Более 60 тысяч беженцев и мигрантов, в основном сирийцы, афганцы и иракцы, застряли в Греции после того, как закрытие границ на Балканах остановило их путь в центральную и западную Европу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие два года его правительство разрешит официальный въезд 10 тыс. беженцам из неевропейских стран.