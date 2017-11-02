Полиция в Полтаве разоблачен конвертцентр - ФОТО

За время своей деятельности он успел обналичить более сорока миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция установила, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники задержали организатора "конверта" во время передачи денег одному из клиентов.

В его машине был произведен обыск во время которого полиция обнаружила более четырехсот тысяч гривен. Сейчас продолжаются обыски в офисах и по месту жительства организаторов и подставных директоров.

Все счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 миллионов гривен за 2016-2017 годы.